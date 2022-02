Fiorentina Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il posticipo del sabato sera sarà impegnato dall’affascinante sfida tra Lazio e Fiorentina che al Franchi di Firenze si sfidano in un vero e proprio scontro diretto per l’Europa. I viola sono ormai orfani di Dusan Vlahovic, ma hanno aggiunto nel motore Piatek (favorito per partire dall’inizio) e da ultimo anche Arthur Cabral. Nella Lazio, Sarri dovrà ancora fare a meno di Acerbi al centro della difesa, ma torna a disposizione Pedro, almeno per la panchina.

Fiorentina Lazio, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Saponara

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Fiorentina Lazio, i precedenti

In 72 precedenti ci sono state 33 vittorie viola, 20 pareggi e 19 vittorie della Lazio. L’anno scorso la spuntò la Fiorentina con una doppietta proprio di Vlahovic. Una delle partite più emozionanti degli ultimi anni risale invece alla stagione 17/18 con il risultato finale di 3-4 per i capitolini: dopo che i padroni di casa passarono in vantaggio di due reti con una doppietta di Veretout, la Lazio rispose con i gol di Luis Alberto e Caceres; dopo il nuovo vantaggio viola, ancora con Veretout, i biancocelesti pareggiarono con Felipe Anderson, per poi portarsi in vantaggio con Luis Alberto.

Fiorentina Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN e Sky Sport Calcio