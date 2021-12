Fiorentina Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Obiettivi diversi per Fiorentina e Salernitana che si affrontano nel match di apertura del turno numero 17 di serie A. I viola, infatti, sono in piena zona Europa con 2 punti di vantaggio su Roma e Lazio e vogliono continuare nel momento positivo con il capocannoniere Vlahovic che vuole sfruttare l’occasione di giocare contro una delle peggiori difese del campionato per rimpinguare il suo bottino di gol stagionale. La Salernitana, dal canto suo, da fanalino di coda deve necessariamente smuovere la classifica per non rimanere attardata

Fiorentina Salernitana, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara

Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Simy, Ribery

Fiorentina Salernitana, i precedenti

In 12 precedenti, tra tutte le categorie, la Fiorentina ha prevalso in 7 occasioni, con 2 pareggi e 3 vittorie della Salernitana. L’ultimo confronto avvenne nella stagione 03/04, in serie B, con i toscani che vinsero di misura con gol di Riganò. L’ultimo confronto fra le due formazioni nella massima serie risale alla stagione 98/99 con un pareggio all’Arechi di Salerno per 1-1 e la vittoria viola per 4-0 in casa grazie alle doppiette di Edmundo e Batistuta.

Fiorentina Salernitana, dove vederla

Il match, delle ore 15:00, sarà visibile su DAZN