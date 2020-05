Tennis, Fognini torna ad allenarsi: “Oggi è un giorno speciale”

Tennis, Fognini torna ad allenarsi

Dopo quasi due mesi di stop forzato per l’emergenza coronavirus, Fabio Fognini è uno dei tanti big del tennis mondiale che è tornato ad allenarsi su un campo. Il campione ligure ha postato su Instagram una foto sorridente in compagnia della moglie Flavia Pennetta, ex campionessa degli Us Open, proprio su un campo da tennis.

Fognini: “Oggi è un giorno speciale”

“In questi tempi difficili ti rendi conto di quanto significhi per te quando qualcosa ti viene portato via…. per me, questo è il tennis. Oggi è un giorno speciale. Essere di nuovo in campo dopo due mesi è stato qualcosa di straordinario. E ho la fortuna di condividere questo momento con la persona che amo”, ha scritto Fognini. “Questo è il mio paese, la mia città, il mio campo, il mio mare. Qualcosa di molto normale ma speciale”, ha aggiunto. “La strada per la normalità è ancora molto lunga ma ricorderò sempre la sensazione di questo giorno. Mando tutte le mie emozioni e il mio amore a tutti voi. Continuiamo a combattere insieme!”, ha concluso Fognini