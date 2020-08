Ecco le formazioni:

Gennaro Gattuso recupera dall’inizio Lorenzo Insigne nella formazione del Napoli per la partita di Champions League, contro il Barcellona. Il capitano farà parte del tridente offensivo con Mertens e Callejon. In difesa, Manolas preferito a Maksimovic farà coppia con Koulibaly, mentre il regista della squadra sarà Demme. Tutto confermato nel Barça, con il tridente composto da Messi, Suarez e Griezmann. Queste le formazioni ufficiali: BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien. NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.