Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Big match al San Paolo, in campo il Napoli di Spalletti e la Juventus targata Massimiliano Allegri. Un match che vale molto soprattutto in casa Juve, dopo un avvio di stagione non certo esaltante il match del San Paolo ha il sapore di esame.

Napoli-Juve: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Rrahmani, Malcuit, Zanoli, Juan Jesus, Zielinski, Ounas, Lozano, Petagna.

JUVE (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Morata, Kulusevski. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Bernardeschi, Ramsey, Miretti, Soulè, Kean.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

GUARDALINEE: Passeri-Costanzo.

IV UOMO: Ayroldi.

VAR: Mariani.