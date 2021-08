Verona Inter, le probabili formazioni

L’Inter di Inzaghi fa visita al Verona di Eusebio Di Francesco, nerazzurri a caccia della prima vittoria esterna in campionato per proseguire il cammino a punteggio pieno. In attacco confermato Dzeko, al suo fianco esordio per Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-3) Probabile formazione: Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Casale, Tameze, Hongla, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Di Francesco

INTER (3-5-2) Probabili formazioni: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi