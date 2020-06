Formula 1 Gp annullati a Singapore, Azerbaigian e Giappone

La Formula 1 ha annunciato la cancellazione di altre tre gare dal calendario 2020. Si tratta dei Gp di Azerbaigian, Singapore e Giappone. Ad annunciarlo e’ la stessa Formula 1 sul proprio sito ufficiale. All’inizio di questo mese sono state annunciate le otto gare di apertura del calendario rivisto per la stagione 2020, a partire dal Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring nel primo fine settimana di luglio. La Formula 1 punta a completare il calendario con 15-18 gran premi prima che la stagione si concluda ad Abu Dhabi a metà dicembre. Un nuovo calendario dovrebbe essere pubblicato prima dell’inizio della stagione in Austria.

Formula 1 Gp annullati: la nota ufficiale

“A seguito delle sfide in corso presentate da Covid-19, noi e i nostri promotori in Azerbaigian, Singapore e Giappone abbiamo preso la decisione di annullare le loro gare per la stagione 2020 – si legge sul sito ufficiale della F.1 – Queste decisioni sono state prese a causa delle diverse sfide che i nostri promotori affrontano in quei paesi. A Singapore e in Azerbaigian i lunghi tempi di consegna richiesti per costruire circuiti stradali hanno reso impossibile ospitare gli eventi durante un periodo di incertezza e in Giappone, le restrizioni di viaggio in corso hanno anche portato alla decisione di non procedere con la gara”.

“Allo stesso tempo – si legge – abbiamo compiuto progressi significativi con i promotori esistenti e nuovi nel calendario rivisto e siamo stati particolarmente incoraggiati dall’interesse dimostrato da nuove sedi nell’ospitare una gara di Formula 1 durante la stagione 2020″.