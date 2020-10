Nuova doppietta Mercedes, a Imola Bottas strappa la pole davanti al compagno di scuderia Hamilton

La Mercedes continua a regalarsi record su record, è pole position anche a Imola e doppietta Mercedes: questa volta è toccato a Valtteri Bottas conquistare il miglior tempo in qualifica davanti a Lewis Hamilton, beffato per soli 97 millesimi. Max Verstappen (+0.567) divide la seconda fila con il sorprendente Pierre Gasly (+0.983). dalla terza fila scatteranno Daniel Ricciardo e Alexander Albon mentre Charles Leclerc (+1.007) deve accontentarsi del settimo tempo. Sebastian Vettel non suoera il taglio del Q2 e prenderà il via dalla settima fila.

VIDEO POLE BOTTAS IMOLA