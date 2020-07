Hamilton domina con la sua Mercedes

Formula1 Budapest Ungheria, ancora tutti ad inseguire Hamilton. Il pilota inglese su Mercedes vince in Ungheria e dimostra ancora una volta lo strapotere della Mercedes. Gara dominata dal campione del mondo in carica, velocissimo in pista capace di doppiare quasi tutti i piloti in pista, Ferrari comprese. Si preannuncia un altro campionato con le Mercedes a farla da padrone, gli altri costretti ad inseguire e sognare invano. Giro veloce di Hamilton, vero cannibale bravo ad aggiudicarsi anche il punto aggiuntivo. Vince Hamilton, secondo Verstappen, terzo Bottas, doppiate le Ferrari di Vettel e Leclerc.