Atto finale del mondiale domani alle ore 14.00

Finalmente ci siamo: dopo una bellissima sessione di qualifiche, ad Abu Dhabi è tutto pronto in griglia per domani, dove l’ultimo GP del mondiale di Formula 1 andrà finalmente in scena.

Dopo un’incredibile ed ormai comune testa a testa tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, entrambi a 369.5 punti nel mondiale, a spuntarla è stato l’olandese, grazie ad una super strategia con il compagno Sergio Perez che gli ha dato la scia per migliorare il tempo del giro.

GP Abu Dhabi, la griglia di partenza completa