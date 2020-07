Formula 1, Mugello entra nel calendario: si corre il 13 settembre

Formula 1 Mugello entra nel calendario

Per la prima volta nella storia il circuito del Mugello ospiterà un Gran Premio di Formula 1. Il circus ha annunciato infatti in una nota che il tracciato di proprietà della Ferrari ospiterà una gara nel weekend del 12-13 settembre. Per l’occasione il Cavallino Rampante disputerà il millesimo Gran Premio in Formula 1.

Formula 1 Mugello gran premio 1000 della Ferrari

La denominazione ufficiale del Gran Premio sarà Gp Toscana Ferrari 1000. Entra in calendario oltre alla gara italiana anche il Gp di Russia, che si terrà a Sochi il 27 settembre. Salgono così a 10 i Gran Premi attualmente in calendario: nelle prossime settimane, fa sapere la Formula 1, verranno ufficializzati altri appuntamenti. L’obiettivo è organizzare un Mondiale con 15-18 gare per la stagione 2020

La nota della FIA

“Vogliamo ringraziare i promotori, le autorita’ nazionali, i team e la FIA per il loro duro lavoro e il supporto nel rendere possibili questi Gran Premi – ha dichiarato la Formula 1 in un comunicato – e sappiamo che i nostri fan saranno lieti di vedere la Russia ospitare settima gara all’Autodrom di Sochi e vedere le auto di Formula 1 correre per la prima volta sull’entusiasmante circuito del Mugello in Italia”.