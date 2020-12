Formula 1, Webber: “Ecco la differenza tra Verstappen e Hamilton”

L’ex pilota della Red Bull ha spiegato la differenza tra i due piloti

L’ultimo mondiale ha fatto capire come Max Verstappen possa essere il pilota giusto per spezzare il dominio assoluto di Lewis Hamilton e della stessa Mercedes. Non è dello stesso avviso Max Webber, ex ipolta della Red Bull. Ecco che cosa ha dichiarato in un’intervista: “Deve crescere ma è la normalità, serve solo pazienza ed ovviamente tempo. Nei primi cinque anni di carriera in Formula 1 nessuno ha vinto un titolo mondiale”. Sulla differenza tra i due si è espresso cosi: “Nelle qualifiche il potenziale è simile, è alla messa a punto finale. Al momento è penalizzato nella conquista dei punti proprio dalla gestione della gara“