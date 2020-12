Formula1, il Covid ferma Hamilton: è positivo

Il pilota campione del mondo della Mercedes è risultato positivo al Covid e salterà la gara in programma domenica in Bahrain

Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton è risultato positivo al coronavirus. Il pilota della Mercedes, dunque, salterà il Gran Premo in programma domenica in Bahrain.

Il comunicato del Team Mercedes-AMG Petronas: “Lewis è stato testato tre volte la scorsa settimana risultando ogni volta negativo: l’ultimo test era stato domenica pomeriggio. Si è però svegliato lunedì mattina con sintomi lievi e, contemporaneamente, è stato informato che una persona con cui era entrato in contatto prima dell’arrivo in Bahrein era risultata positiva. Lewis ha quindi effettuato un ulteriore test che è risultato positivo. A parte sintomi lievi per il resto è in forma e sta bene, e l’intera squadra gli manda i migliori auguri di una pronta guarigione. Annunceremo i nostri piani di driver sostitutivi per questo fine settimana a tempo debito”