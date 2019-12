Frosinone-Crotone: le pagelle del match

Archiviato il pranzo di natale, per la Serie B è già tempo di tornare in campo, per quello che gli inglesi chiamano “il boxing day”. Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone finisce con il risultato di uno a due per il Crotone la sfida tra Frosinone-Crotone. Ad aprire le danze è stato il Crotone con Mazzotta, poi ha risposto Paganini e nel finale, Marrone ha regalato tre punti alla formazione ospite. Di seguito le pagelle del match:

Pagelle Frosinone

Bardi 4,5: Se sul primo goal poteva fare ben poco, ha molte responsabilità sul secondo, respingendo male un pallone che poi viene spinto in rete, e che a conti fatti vale tre punti.

Brighenti 6: Amministra la difesa come suo solito, tiene sempre un occhio di riguardo verso Simy, e quando può in un paio di occasioni fa scattare anche il contropiede.

Ariaudo 5,5: Trascorre tutta la partita incollato a Simy, impedendogli qualsiasi movimento. Forse però poteva fare di più in occasione del primo goal.

Krajnc 5: Ferma un contropiede che avrebbe potuto portare a una chiara occasione da rete, è vero. Ma in generale, rispetto a Capuano, conferisce meno solidità alla difesa.

Paganini 6,5: Nel primo tempo solamente un cross pericoloso, poi all’improvviso, il goal, che gli cambia l’umore e il match. Inizia a spingere, e costringe l’esterno avversario ad arretrare per contenerlo.

Haas 5: Trova il palo con la conclusione da fuori, ma a centrocampo perde una marea di palloni.

Maiello 5,5: Il centrocampo del Frosinone colleziona molti errori in fase di impostazione, e lui non è esente. D’altra parte però ci mette molta intensità.

Gori 4,5: In un occasione lancia benissimo Dionisi, che se solo avesse agganciato bene il pallone, sarebbe arrivato a concludere. Poi però mostra errori clamorosi, come quando palla al piede, riesce a perdere due palloni senza essere pressato.

Zampano 5: La sua è una gara di alti e bassi: spinge a fasi alterne, rimedia a un errore di Haas che stava per portare gli avversari al tiro, poi però per mettere a pari, spreca un contropiede davvero ghiotto.

Ciano 7,5: Senza ombra di dubbio il migliore dei suoi. Stupenda la sponda che al terzo minuto manda in porta Dionisi, e ancora più bello l’assist per Paganini. L’unico in grado di creare seri problemi alla difesa del Crotone.

Dionisi 4,5: Da precisare: la sua prestazione non sarebbe stata poi cosi orribile se solo non si fosse macchiato di un errore imperdonabile. Fa tanto lavoro spalle alla porta, sopratutto nel primo tempo, poi però nel secondo, a tu per tu con Cordaz si fa imbambolare, sbagliando un goal che un attaccante come lui proprio non dovrebbe sbagliare.

Trotta 6: Gettato nella mischia nel vano tentativo di dare una svolta positiva alla partita, prova a fare con il suo fisico, quello che Simy ha fatto per novanta minuti. E tutto sommato non gli riesce nemmeno poi cosi male.

Citro S.V.

Pagelle Crotone

Cordaz 6,5: Evitabile il goal di Paganini, salva il risultato stregando Dionisi. Se la sua squadra è uscita dallo Stirpe con tre punti, i meriti sono anche i suoi.

Marrone 7: Difensivamente parlando soffre un po’, ma in avanti si fa sentire: prima sfiora il goal con un colpo di testa che per questione di centimetri non trova la rete, poi al 90° mette la firma che vale tre punti.

Golemic 5,5: Un paio di sviste che creano pericoli, fa fatica a reggere per novanta minuti, ma con qualche sforzo, tiene su anche lui.

Cuomo 5: In un occasione ferma Dionisi lanciato a rete, poi in un’altra lo trattiene, graziato dall’arbitro che non assegna il calcio di rigore.

Mustacchio 6,5: Limita bene Zampano, poi l’azione dopo serve l’assist per Mazzotta. Il compitino svolto alla perfezione.

Messias 6: Si inserisce alle spalle della difesa, ma in un paio di occasioni viene chiuso prima del tiro. Però è uno dei pochi che prova a creare scompiglio

Barberis 5,5: Il centrocampo del Crotone vive di alti e bassi, che dipendono sopratutto da lui. Imposta l’azione con qualche errore di troppo, ma arriva anche al tiro.

Molina 6: Non è un grandissimo palleggiatore, però ha il compito di dare intensità, e gli riesce in maniera sufficiente.

Mazzotta 6,5: Segna un goal di rapina, prezioso, che a conti fatti è importantissimo. Poi niente di importante, visto che la sua squadra di occasioni ne ha pochissime.

Vido 5: Viene sostituito al 25° del secondo tempo con Gomelt, senza lasciare rimorsi: anonimo, non incide sulla gara.

Simy 6,5: Un voto controtendenza: in porta praticamente non ci tira quasi mai, però con il fisico fa un lavoro meraviglioso. I difensori non gli lasciano nememno un centimetro, e lui fa a sportellate per novanta minuti, aiutando i suoi a salire nel momento del bisogno.