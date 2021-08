Il Frosinone pareggia nel finale grazie ad una rete di Charpentier

Il campionato di Serie B nel primo match stagionale ci regala gol e spettacolo . Il Frosinone riesce a pareggiare il match nel finale di partita, Buffon e compagni in verità sono andati vicinissimi al colpo esterno, anche se i Ducali forse con i tre punti avrebbero ottenuto più di quello che avrebbero meritato. Il frosinone va in vantaggio con Zerbin, poi rischia di raddoppiare, ma Tutino nel finale servito da Vazquez la pareggia. Nella ripresa Ducali in vantaggio con Man, e nel finale di testa Charpentier la pareggia.

Frosinone-Parma, il tabellino

FROSINONE-PARMA 2-2

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia 6; Brighenti 6 (60′ Cotali 6), Gatti 6, Szymanski 5.5, Zampano 5.5; Rohden 6 (70′ Charpentier 7), Maiello 6, Boloca 6; Canotto 6 (77′ Garritano sv), Ciano 6.5 (77′ Iemmello 6), Zerbin 7 (70′ Tribuzzi 6).

A disposizione: De Lucia, Palmisano, Bevilacqua, Koblar, Kitten, Gori, Haoudi, Vitale, Matarese, Satariano.

Allenatore: Fabio Grosso 6

PARMA (4-2-3-1): Buffon 6; Sohm 6, Balogh 6, Osorio 6, Gagliolo 6; Schiattarella 6 (80′ Brugman sv), Juric 6.5; Man 7 (87′ D. Iacoponi sv), Vazquez 6.5 (80′ Camara 6), Brunetta 7; Tutino 6 (66′ Benedyczak 6).

A disposizione: Turk, Colombi, S. Iacoponi, Dierckx, Zagaritis, Busi, Valenti.

Allenatore: Enzo Maresca 6

Arbitro: Massimiliano Irrati 6.5

Ammoniti: Balogh (P), Gatti (F), Gagliolo (P)

Marcatori: 31′ Zerbin (F), 41′ Tutino (P), 53′ Man (P), 90′ Charpentier (F)