Il numero uno della Women’s Tennis Association si allinea con l’ipotesi prefigurata da Federer

Roger Federer non molto tempo fa aveva avvallato l’idea di fondere i circuiti ATP e WTA in un’unica associazione professionistica. Un ipotesi, quella del tennista svizzero, che trova d’accordo Steve Simon, ossia il presidente CEO del circuito femminile WTA. Simon si è espresso in maniera favorevole durante un’intervista al New York Times.

Le parole di Steve Simon

“E’ molto difficile che ATP e WTA si uniscano nell’immediato futuro, ma tra poco tempo magari questo scenario potrebbe verificarsi. Credo che sia un obiettivo a lungo termine, ma penso anche che sia molto vantaggioso per entrambe le parti. Adesso stiamo attraversando un periodo molto complesso e anche il Tennis ne risente. Quando il tennis tornerà alla normalità, ci attenderanno momenti complicati. Niente sarà più come prima e per superare tutto questo dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Che i grandi tornei come l’ATP, la WTA e l’ITF siano in costante contatto è un’ottima cosa. Non si tratta di salvare la WTA. Noi staremo bene, ma se faremo le giuste cose e riusciremo finalmente a unificare questo sport, penso che la WTA sarebbe ben felice di sostenere il progetto.”