Galatasaray-Manchester United, le ultimissime sulle formazioni

Manchester United, all’ultima chiamata, ospite del Galatasaray. Il tecnico olandese, ten Hag, sceglie il 4-2-3-1. Difesa affidata Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Shaw. A centrocampo spazio a Mainoo accanto a McTominay, alle spalle di Pellistri, Bruno Fernandes e Garnacho sulla trequarti. In avanti il solo Martial. Nelle file dei turchi non mancano gli ex Serie A: Torreira, Ndombélé, Mertens e Icardi.

Le probabili formazioni:

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Ayhan, Bardakçı, Angelino; Torreira, Ndombélé; Barış Yılmaz, Mertens, Zaha; Icardi. All. Buruk.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Mainoo, McTominay; Pellistri, Bruno Fernandes, Garnacho; Martial. All. ten Hag.