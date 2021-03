Gasperini, frecciatina alla Juventus

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, si presenta in conferenza stampa per presentare la gara della sua Dea contro lo Spezia. Tra le varie domande alle quali risponde, riesce a trovare anche modo di pungere la Juventus, appena uscita dalla Champions League.

Gasperini: “Non sono sorpreso sull’uscita della Juve”

Il tecnico dei nerazzurri, chiamato a dire la sua sull’eliminazione dalla Champions League della Juventus, ad opera del Porto, non ci va giù dolcemente, e dichiara: “La Juve eliminata? Non sono sorpreso, in Europa ci sono squadre forti. Nel loro paese sono in testa, conoscono il calcio e sanno quali giocatori prendere. A volte c’è un po’ tanta presunzione nell’approcciarsi solo al nome. Il Real Madrid è una squadra di grandissimo livello, sono scontri rischiosi e ti puoi anche far male, ma non abbiamo la paura di snaturarci. È il nostro percorso, va tutto bene quello che poi è efficaci. Io personalmente cerco di seguire la strada vicina alle mie idee”. Il tecnico aggiunge anche qualche dichiarazione sulla fine dell’era in cui Cristiano Ronaldo e Leo Messi hanno dominato: “Messi e Ronaldo? Speriamo più in là possibile, ma prima o poi smetteranno. Poi ci sono Mbappé, Haaland… ma la Champions è l’espressione di squadra”.