Genoa Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Con il derby di coppa Italia che incombe la prossima settimana e un periodo non positivo con due sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 partite (senza contare la sconfitta in coppa contro il Liverpool), l’Inter deve necessariamente ritrovare sé stessa per non perdere la bussola di una stagione che sembrava incanalata su ben altre strade. La buona notizia, per Inzaghi, è il ritorno di Bastoni e Brozovic dalle rispettive squalifiche con i due che si riprenderanno ovviamente il posto da titolari. Dopo ben 4 pareggi consecutivi, invece, Blessin cerca la sua prima vittoria alla guida del Genoa per continuare a sperare in una difficile salvezza.

Genoa Inter, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vasquez, Maksimovic, Cambiaso; Sturaro, Rovella; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

Genoa Inter, i precedenti

In 54 precedenti in terra genoana, ci sono state 17 vittorie dell’Inter, 18 del Genoa e 19 pareggi. Nelle ultime stagioni i nerazzurri hanno dettato legge, vincendo 3 volte: l’anno scorso finì 2-0 grazie alle marcature di Lukaku e D’Ambrosio. Questi successi hanno invertito un trend che vedeva il Genoa vincere da 5 anni consecutivi, dalla stagione 13/14. La vittoria più spettacolare tra queste è stata forse quella della stagione 14/15 con i gol di Pavoletti, Lestienne e Kucka che ribaltarono i gol di Icardi e Palacio per la vittoria dei padroni di casa.

Genoa Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).