Genoa Milan, risultato, tabellino e highlights (2-2) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Genoa e Milan

Genoa Milan

Al Genoa di Maran non basta la doppietta dell’ex, Mattia Destro, per battere il Milan a Marassi. Alla fine la gara termina 2-2 con i rossoneri che per due volte riprendono la partita grazie alle reti di due difensori, prima Calabria e poi Kululu nel finale. Grazie al pareggio la squadra di Pioli resta in vetta da sola a 28 punti, a +1 sull’Inter vittoriosa sul Napoli. La corsa del Milan era iniziata dopo la gara di marzo contro il Genoa. La sconfitta contro il Grifone nell’ultima partita prima del lockdown aveva segnato il confine tra il vecchio e il nuovo Milan. Da allora il diavolo ha perso una sola partita, quella con Lille in Europa League. Nel giorno in cui il Milan compie 121 anni, la squadra di Pioli dopo un inizio incerto ha sfoderato una prova non bella ma di carattere andando a pareggiare una gara complicata, ma trovando il secondo pareggio dopo quello sfortunato con il Parma.

Genoa Milan 2-2 tabellino e highlights

RETE: 47′ Destro, 53′ Calabria, 60′ Destro

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo (53′ Hauge), Calhanoglu, Leao; Rebic (53′ Saelemaekers). A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Conti, Calabria, Duarte, Musacchio, Krunic, Brahim Diaz, Maldini, Colombo. All.: Pioli.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini (45′ Cyzborra); Ghiglione, Sturaro, Lerager, Pjaca (68′ Melegoni); Shomurodov, Destro. A disposizione: Paleari, Zima, Criscito, Zajc, Rovella, Badelj, Behrami, Radovanovic. All.: Maran.

AMMONITI: 18′ Pellegrini, 25′ Romagnoli, 53′ Castillejo

ARBITRO: Orsato