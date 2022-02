Genoa Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si affrontano le ultime due della classe al Ferraris di Genova. I padroni di casa, guidati da Blessin, sono reduci da due pareggi nelle ultime due partite (contro Udinese e Roma) e la grande rivoluzione invernale sembra aver dato una scossa alla squadra che è chiamata a un’impresa difficile, ma non ancora impossibile. Discorso simile per la Salernitana, ultima a quota 11 punti, che ha abbracciato immediatamente Simone Verdi, autore di una doppietta su punizione che è valsa il pareggio contro lo Spezia: i granata hanno vinto solamente 3 partite in questa stagione e una di queste era proprio contro il Genoa.

Genoa Salernitana, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Criscito; Sturaro, Rovella; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Ribéry; Djuric

Genoa Salernitana, i precedenti

C’è un solo precedente a Genova tra le due compagini e risale alla stagione 47/48 quando i rossoblu batterono i campani per 3-1. Quest’anno al Ferraris si è giocato il confronto di coppa Italia che ha visto il Genoa vincere di misura grazie al gol di Ekuban. Ma è da ricordare anche il ritorno della semifinale playoff di serie C della stagione 05/06 che venne vinto dai padroni di casa per 2-1 con le reti di Stellini e Dante Lopez: il Genoa andò quindi in finale e vinse anche lì, assicurandosi la promozione in serie B.

Genoa Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN