Genoa Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Non è certo il derby ligure più famoso, ma può diventare cruciale in questa stagione. Genoa e Spezia stanno lottando per evitare un posto in zona retrocessione. Nell’ultimo turno, la sconfitta spezzina e il pareggio rossoblu hanno permesso al Grifone di accorciare, ma Shevchenko ha assoluto bisogno della sua prima vittoria da tecnico genoano. Dall’altra parte un Thiago Motta sempre con le valigie in mano vuole però allontanare i rivali e con una vittoria si porterebbe a +7.

Genoa Spezia, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Caicedo, Destro

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Bastoni, Reca; Verde, Antiste

Genoa Spezia, i precedenti

Nella massima serie c’è stato solo un precedente tra Genoa e Spezia al Ferraris ed è quello dell’anno scorso che si concluse con un secco 2-0 dei padroni di casa firmato dalle reti di Scamacca e Shomudorov. Un precedente anche in serie B, datato al 2006, favorevole ai bianconeri che vinsero con i gol di Saverino e Guidetti.

Genoa Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle 18:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport