Genoa Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo l’ultimo, ennesimo, colpo di scena sulla panchina del Genoa con Labbadia che si è tirato indietro all’ultimo, la partita con l’Udinese sarà la prima da tecnico genoano per Blessin, giovane allenatore con una carriera trascorsa finora tra Germania e Belgio. Il suo compito è arduo: salvare un Genoa al momento penultimo a 12 punti e decisamente sfiduciato. L’Udinese rappresenta però un avversario più abbordabile di molti altri con i bianconeri ancora con diverse assenze tra Covid e altri infortuni.

Genoa Udinese, le probabili formazioni

Genoa (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Badelj, Melegoni; Portanova; Destro, Yeboah

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu

Genoa Udinese, i precedenti

In 27 partite disputate a Genova, i padroni di casa ne hanno vinte 12, con 10 pareggi e 5 vittorie friulane. L’ultima vittoria del Genoa risale alla stagione 15/16 con le reti decisive di Cerci e Laxalt contro l’unica di Ali Adnan per gli ospiti. Lo scorso anno, invece, la sfida terminò sul risultato di 1-1 grazie ai gol di Pandev, per il Grifone, e di De Paul, per l’Udinese.

Genoa Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle 15:00, sarà visibile su DAZN