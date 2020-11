Georgia Viero: “Ho iniziato con Diletta Leotta. Biscardi il mio maestro”

Ai microfoni di SportPaper Georgia Viero, l’italoargentina è conosciuta al grande pubblico, modella, conduttrice tv grande appassionata di calcio. Valletta storica di Aldo Biscardi, con la Lazio nel cuore.

Georgia Viero, intervistata da SportPaper, l’intervista completa:

Da appassionata a protagonista nel mondo del calcio, un sogno che si realizza?

R:- Devo dire che tanti anni fa non avrei mai pensato di dedicarmi a questo settore. In realtà conducevo eventi o programmi in cui intervistavo attori di note fiction… e seguivo solo la mia Lazio e sulle altre del campionato o sulle squadre estere avevo solo una conoscenza davvero molto sommaria. Fu l’incontro con Biscardone a cambiare tutto…

Con Biscardi la sua ‘grande occasione’. Il suo più bel ricordo?

R:- Sì. Aldo è stato il mio papà televisivo lo dico sempre! È stato grazie al fatto di averlo studiato, capito, osservato che ho potuto carpirne i punti di forza e la metodologia (che non si fermava allo studio della puntata ma anche alle inquadrature e ai tempi tv delle pubblicità e dei servizi non che al trucco ed abbigliamento… tutto!!! I più piccoli dettagli !!). Il ricordo più divertente è stato quando mi invitò ad andare allo stadio insieme ad Antonella… ci siamo divertiti molto! Poi le torte originali che gli facevo fare il giorno del suo compleanno.

Qual è il suo prossimo obiettivo?

R:- Mi sto per laureare in Scienze della meditazione linguistica e culturale, una seconda laurea. Chissà se lavorerò come interprete o traduttrice… sarebbe bello! Poi ho avuto un idea che sto sviluppando insieme ad un altra donna dello spettacolo e che riguarda lo sport ma per ora e per scaramanzia non dico nulla di più.

Sogna di diventare la nuova Diletta Leotta?

R:- Tu pensa che sono partita con lei. Mi spiego meglio. Tanti anni fa (nel 2009) lavorammo insieme ad un programma su Snai Sat (all’epoca) che parlava di cavalli, c’erano anche altre ragazze. Avevo capito subito il valore di Diletta ben oltre la sua dirompente e magnifica presenza estetica. Comunque no, ognuno ha il suo stile ed odio le associazioni.

Cosa pensa del momento attuale della ‘sua’ Lazio?

R:- Vedo un gruppo e vedo una famiglia che nonostante diversi massacri subiti (non parliamo del Covid che lo scorso anno ha totalmente devastato il campionato dirottandone le sorti) è sempre compatto. Sono felice che Caicedo sia rimasto, quest’estate si pensava che sarebbe partito ma fortunatamente Inzaghino ha lottato per trattenere il Panterone che ormai ha riscritto la zona Cesarini. 🙂

Un messaggio per il presidente Lotito?

R:- Presidente mi assuma come interprete per i giocatori argentini della Lazio. 😉

Ai tifosi biancocelesti, in questo momento di lockdown, che messaggio vuol dare?

R:- Di avere molta pazienza e lucidità mentale… cosa che mi sento di dire a tutti gli italiani.

Quale può esser l’obiettivo stagionale della Lazio?

R:- Lo scudetto, ovvio.

Qual è il giocatore più sexy della serie A?

R:- Il gorilla Lyanco è un gran gnocco ma è giovane, non gioca nella Lazio, io sono vecchia e sono fidanzata.

C’è un giocatore che vorrebbe conoscere o frequentare?

R:- ahahaha in realtà sono felicemente fidanzata però quando ero single lo ho già frequentato, anche se questa cosa non si sa.

Cosa farebbe in caso di scudetto della Lazio?

R:- Mi vesto, siiii mi vesto !!!!….da pantera e vado a fare casino in giro.

Un messaggio per gli italiani in questo momento cosi delicato?

R:- Mettete la mascherina. Fate tutto ma mettete la mascherina. Così il rischio è quasi annichilito. Dobbiamo fare fronte comune. Non è il momento di pensare ai complotti.

