GF Vip 6, Signorini indaga: Amedeo Goria diventa papà? FOTO

La notizia shock per Amedeo Goria

Alfonso Signorini porta notizie inaspettate per Amedeo Goria al GF Vip 6.

Goria riceve dentro la casa la notizia che la sua fidanzata Vera Miales ha un pancino sospetto.

Nei salotti di Barbara d’Urso la notizia è già arrivata da qualche giorno e Signorini ne approfitta per parlarne con Goria.

Goria di nuovo papà?

Davanti alle foto che gli mostra il conduttore, Amedeo appare abbastanza perplesso – che veniva in quel momento da un confronto con la ex moglie Maria Teresa Ruta.

Sulla questione Goria ammette di non sapere nulla, fa notare che sono almeno 40 giorni che non vede la fidanzata e con l’occasione la saluta.

Amedeo dichiara come gli sembri “un po’ strano” che possa essere incinta, ma accorre in soccorso Manila Nazzari che spiega come la ragazza potrebbe essere incinta di 3 mesi visto il gonfiore del ventre.

Signorini rassicura il concorrente dicendogli che indagherà sulla questione per non lasciarlo all’oscuro di una notizia di questa importanza. Amedeo è sconvolto e poco convinto del fatto che possa essere vero. Al momento non ci sono conferme.