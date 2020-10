Al GF Vip è tempo di polemiche, l’eliminazione della figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria non è stata digerita in studio e dal pubblico. E’ polemica sui social

Polemiche sul web per l’eliminazione della figlia di Amedeo Goria al televoto Guenda, per molti utenti sul web definito ‘truccato’. I dati lasciano perplessi, ma a salvarsi è Elisabetta Gregoraci.

Polemiche furiose per il televoto

Sui social in tantissimi hanno gridato allo scandalo parlando apertamente di televoto pilotato per salvare la Gregoraci e gli altri in nomination. E in effetti – come riporta il corriere dello sport – un utente prova a fare chiarezza: «Giorno 36, Guenda è tra i preferiti del pubblico (13%), Elisabetta penultima (2%). Giorno 39, Elisabetta perde al televoto contro Dayane e Maria Teresa, ma il televoto non prevede eliminazione. Giorno 47, televoto con eliminazione: Elisabetta 17%, Guenda 13% eliminata». Le polemiche sono destinate a proseguire per giorni.

