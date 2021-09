Questa sera la seconda puntata del GF Vip

Curiosità e non solo, in onda questa sera la seconda puntata del Grande Fratello VIP, nuovi concorrenti e prime polemiche.

Nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip

Tra i nuovi protagonisti che varcheranno la soglia della casa del Grande Fratello VIP, c’è Jo Squillo. Spazio anche a Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani. Curiosità per l’ingresso di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, lgià criticata da Soleil Sorge che ha parlato di presunte strategie che la nuova concorrente avrebbe messo a punto con Fabrizio Corona per emergere all’interno della casa. Entrerà anche Miriana Trevisan, ex protagonista di Non è la Rai e in passato anche valletta per diversi anni nei quiz condotti da Mike Bongiorno. Infine tra gli altri nuovi volti ci saranno Giucas Casella, l’attore Davide Silvestri e Andrea Casalino.