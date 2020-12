Continuano senza sosta le questioni interne per gli Houston Rockets, che dopo lo scandalo della violazione della bolla di Orlando durante i playoffs e dopo lo scambio di Russell Westbrook, devono ora fare i conti con l’assenza ingiustificata di James Harden.

Mentre tutti i giocatori a roster hanno fatto rapporto al nuovo capo allenatore Stephen Silas, inclusi i nuovi arrivati John Wall, DeMarcus Cousins e Chris Wood, la stella dei Rockets è infatti colpevolmente lontano dalla palestra, e dalla città. Su Instagram, infatti, ha condiviso una foto di una festa ad Atlanta con un amico rapper, mentre sullo stesso social impazzano foto rubate che lo ritraggono in un night club, senza mascherina.

Stephen Silas on James Harden: "He's not here, and he has a reason, but that's on him to tell whoever what the reason is."

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 7, 2020