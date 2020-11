L’ex idolo del Manchester United Giggs arrestato per presunta violenza domenstica, una brutta notizia per i tifosi inglesi

Ryan Giggs arrestato per presunta violenza domestica. Questa la notizia scioccante per il calcio inglese, riportata dal tabloid Sun. L’ex bandiera dello United, ora c.t. della nazionale gallese, è stato rilasciato ieri pomeriggio dopo essere stato interrogato per ore. L’accusa, come riporta gazzetta.it: violenza sulla fidanzata Kate Greville, che poco dopo le 22 di domenica aveva chiamato le forze dell’ordine dalla casa situata a Worsley. La donna, conferma una nota della polizia, aveva alcuni lividi ma non ha avuto bisogno di cure mediche.

