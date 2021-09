Si è conclusa allo sprint a ranghi completi la prima tappa del Giro di Sicilia 2021, di 179 chilometri con partenza da Avola e arrivo a Licata. L’ha spuntata Juan Sebastian Molano con una bella volata.

Tappa caratterizzata dal GPM di Ragusa al km 89 che ha visto transitare per primo Charles Chretien del Rally Cycling. Poi il lavoro della Trek Segafredo e della UAE ha portato il gruppo compatto a giocarsi la volata.

Ottimo il lavoro di Richeze per Molano e Belletti per Albanese con il colombiano che la spuntava sull’alfiere della EOLO per mezza bicicletta. 4° un buon Moschetti e 5° Filippo Fiorelli della Bardiani. Tutti i big sono arrivati con lo stesso tempo.

Giro di Sicilia 2021: l’arrivo della prima tappa

MOLANO Juan Sebastián ALBANESE Vincenzo RICHEZE Maximiliano MOSCHETTI Matteo FIORELLI Filippo MARECZKO Jakub GUARDINI Andrea BELLETTI Manuel DI FELICE Francesco RESTREPO Jhonatan

Domani altra tappa con un profilo mosso, simile a quello odierno, ma con un finale abbastanza facile che lascia prevedere un probabile nuovo arrivo in volata.