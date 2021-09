Al Giro di Sicilia va in scena la terza tappa da Termini Imerese a Caronia di 180 chilometri. Come previsto le salite del percorso fanno la selezione e sul traguardo posto in leggera salita è l’embatido Alejandro Valverde a mettere in fila il gruppetto dei migliori di classifica, in cui troviamo anche Romain Bardet e un pimpante Nibali.

Le asperità di giornata consegnano la maglia degli scalatori all’americano Ben King della Rally Cicling. Dopo l’ultima salita un gruppetto di 15 corridori, tra i quali troviamo anche Vincenzo Nibali, è rimasto al comando e si è giocato allo sprint la vittoria finale. Facile la volata di Valverde che a 41 anni si prende tappa e maglia di leader. Niente da fare per Froome arrivato a oltre 10′.

Giro di Sicilia 2021, Valverde nuova maglia giallo-rossa

TERZA TAPPA:

VALVERDE Alejandro COVI Alessandro RESTREPO Jhonatan VELASCO Simone BARDET Romain SCARONI Cristian FORTUNATO Lorenzo MCNULTY Brandon MARTINELLI Alessio EG Niklas

CLASSIFICA GENERALE: