Giuseppe Rossi torna in Italia, ecco dove giocherà

Giuseppe Rossi ricomincia dalla Spal

L’attaccante Pepito Rossi torna in Italia, dopo l’ennesimo infortunio il calciatore ci riprova, la nuova occasione si chiama Spal. “Giuseppe sta bene ed ha grande fame. Ci siamo visti più volte a New York e credo che possa essere una parte importante delle nostre ambizioni di tornare in Serie A – ha spiegato il presidente Joe Tacopina -. Rossi è il più grande calciatore che sia nato sul suolo americano e questo lo rende ancor più speciale per una proprietà italo-americana come la nostra. E non solo: è e sarà importante anche per i piani della SPAL di essere presente negli States nel prossimo anno”.