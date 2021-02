Verso Granada-Napoli

Il Napoli questa mattina ha fatto rifinitura in vista della sfida contro il Granada, valida come gara di andata per i sedicesimi di Europa League. Allenamento intenso per i partenopei, che hanno provveduto alla finalizzazione della velocità, all’esercitazione tattica, prima per reparti e poi di gruppo. Il tutto concluso con una sessione di tiri in porta.

Granada-Napoli, i convocati

Il Napoli ha reso noto la lista dei convocati per il match di domani 18 febbraio 2021 alle ore 21 in scena all’Estadio Nuevo Los Cármenes di Granada. La sfida Granada-Napoli verrà diretta dall’arbitro russo Karasev. I convocati: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi (maglia 58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61). L’allenatore degli azzurri è in grosse difficoltà per una gara così importante, in quanto ha una lunga lista di giocatori indisponibili. Gattuso non potrà fare affidamento sui seguenti giocatori per infortunio: Petagna, Mertens, Demme, Di Lorenzo, Hysaj, Lozano, Manolas e Ospina. Poi ci sono anche due giocatori in quarante perché risultati positivi al Covid-19, si stratta di Koulibaly e Ghoulam.