Il Benetton Rugby si qualifica per la finale di Guinness PRO14 Rainbow Cup

Arriva la conferma da parte di PRO14 Rugby che è stato annullato l’incontro del sesto round della Guinness PRO14 Rainbow Cup tra Ospreys Rugby e Benetton Rugby che si sarebbe tenuto sabato 12 giugno a Swansea a causa di casi positivi di Covid-19 nella rosa degli Ospreys.

Il Benetton Rugby, a seguito della cancellazione, si è automaticamente qualificato per la finale della Guinness PRO14 Rainbow Cup del 19 giugno.

La decisione dell’annullamento del sesto round – il match tra Ospreys e Benetton Rugby

Si è deciso di annullare la partita a seguito del mandato della sanità pubblica del Galles (con cui l’Ospreys Rugby sta lavorando a stretto contato dopo l’ultima serie di test da cui sono risultati 3 casi positivi). La sanità pubblica gallese ha ritenuto che tutte le persone facenti parte del gruppo squadra coinvolto nel match precedente sono ora tenute ad isolarsi autonomamente in linea con i protocolli.

Mancando weekend disponibili, la partita non sarà riprogrammata e, in ottemperanza al protocollo PRO14, i quattro punti verranno assegnati alla squadra alla quale non è attribuibile la causa del rinvio.



Il Benetton Rugby raggiunge, con questi ulteriori 4 punti, un totale di 22 punti in classifica. È quindi impossibile matematicamente per qualsiasi altra squadra totalizzare più di 20 punti e il Benetton Rugby è automaticamente il rappresentante “Nord” nella finale della Guinness PRO14 Rainbow Cup in programma sabato 19 giugno ore 18:30 allo Stadio Monigo.