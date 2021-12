H. Verona-Atalanta 1-2 La Dea espugna il Bentegodi

L’Atalanta batte anche il Verona e sogna lo Scudetto

I Gasperini-Boys espugnano il Bentegodi e volano sempre più in alto in classifica, la vetta in attesa del posticipo dell’Inter è lontana solo due lunghezze. L’eliminazione dalla Champions League non ha inciso sulla Dea, ed ora il sogno Scudetto potrebbe davvero avverarsi, la squadra e la città sono mature pe ril grande Sogno.

Parte bene il verona, ed al 22′ il sempre più on Fire Simeone, sfugge alla difesa bergamasca e da posizione defilata batte Musso.

L’Atalanta non ci sta e dopo 15 minuti arriva al pareggio grazie a Pezzella che si incunea nel cuore dell’area ed è poi bravo a innescare l’inserimento di Miranchuk che con freddezza supera Montipò.

Nella ripresa al 62 ‘ arriva il sorpasso grazie ad un sinistro dalla distanza di Koopmeiners, che grazie ad una deviazione di Tameze spiazza Montipò.

Il Verona sfiora il pareggio con un colpo di testa di Ceccherini e con un tiro dal limite di Simeone, ma alla fine è la Dea a festeggiare.

IL TABELLINO

Hellas Verona Atalanta 1-2: risultato e tabellino

RETI: 22′ Simeone, 37′ Miranchuk, 62′ Koopmeiners

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani (70′ Sutalo), Ceccherini (81′ Cancellieri); Faraoni, Tameze, Ilic (60′ Veloso), Lazovic; Caprari, Lasagna (60′ Bessa); Simeone. All. Tudor. A disposizione: Pandur, Berardi, Barak, Cetin, Ruegg, Ragusa, Coppola.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (46′ Hateboer), De Roon, Koopmeiners, Pezzella (85′ Palomino); Pasalic (56′ Ilicic), Miranchuk (78′ Pessina); Muriel (56′ Zapata). All. Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Freuler, Lovato, Piccoli.

ARBITRO: Sacchi

AMMONITI: Ceccherini, Zapata, Caprari