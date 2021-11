Haaland, Raiola rivela il suo futuro: ecco dove giocherà

A fine stagione si attiverà la clausola rescissoria

I suoi numeri tra i professionisti fanno capire di trovarsi di fronte a un giocatore unico: in 141 partite tra Borussia, Reb Bull Salisburgo, Molde e Bryne Fk, Erling Haaland ha segnato 117 e fornito 34 assist. I conti sono presto fatti ed è facile vedere come, se si ha in squadra il norvegese, si parte praticamente sempre con un gol di vantaggio. Come è ovvio che sia, data anche la giovane età, Haaland è il sogno di tutti i top club europei che farebbero carte false per averlo.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Juventus, un club inglese sul centrocampista bianconero

Calciomercato, la Lazio perde un big a parametro zero

A movimentare ulteriormente la situazione c’è anche l’agente del giovane attaccante, che risponde al nome di Mino Raiola. Intercettato da un giornalista di Deportes Cuatro, portale di informazione spagnolo, Raiola ha detto che nonostante sia presto per parlare di futuro: “Ad Haaland piace la Spagna”. Le big spagnole, con Real in testa, sono con le antenne drizzate anche perché a fine anno si attiverà la clausola rescissoria da 75 milioni per evitare trattative con il Borussia Dortmund.