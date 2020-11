Hamilton spaventa la Mercedes, il pilota inglese potrebbe salutare la scuderia a fine stagione

Le parole di Hamilton: “Sono qui da molto tempo e al momento non so nemmeno dire se ci sarò l’anno prossimo”. L’accordo con la scuderia sembra essere ancora in altomare: “Personalmente mi sento benissimo, sono molto forte e credo che possa andare avanti ancora per un bel po’ – ha aggiunto il campione del mondo -. Mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie. Aspettiamo e vediamo”.