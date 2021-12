Hellas Verona Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sono due delle provinciali più divertenti e sorprendenti del campionato: la sfida di coppa Italia tra Empoli e Verona non dovrebbe far annoiare gli spettatori. Pur con l’inevitabile turn over, necessario quando si gioca ogni 3 giorni, i rispettivi allenatori hanno improntato le loro squadre a un calcio offensivo. E chi vince, va ad affrontare l’Inter negli ottavi di finale

Hellas Verona Empoli, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Pandur; Sutalo, Magnani, Ceccherini; Ruegg, Hongla, Miguel Veloso, Cancellieri; Barak, Caprari; Lasagna

Empoli (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Ismajli, Viti, Marchizza; Haas, S. Ricci, Henderson; Bajrami; Mancuso, Di Francesco

Hellas Verona Empoli, i precedenti

Non si registrano precedenti in coppa Italia, ma ci sono stati 21 incroci tra queste due squadre tra serie A e serie B con 9 vittorie empolesi, 5 pareggi e 7 affermazioni scaligere. L’ultimo tra questi è molto recente e si è concluso con la vittoria dell’Hellas per 2-1 firmata dalle reti di Barak e Tameze a cui ha risposto il solo Pinamonti. Questo va a parziale vendetta dell’ultimo doppio scontro in serie A, risalente alla stagione 15/16 nella quale l’Empoli vinse in entrambe le partite per 1-0 grazie ai gol di Costa all’andata e di Maccarone al ritorno

Hellas Verona Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su Italia 1 e Mediaset play