Hellas Verona Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Al Bentegodi di Verona si prevede una sfida scoppiettante tra Hellas Verona e Fiorentina. Entrambe le squadre, infatti, hanno segnato più di 30 gol in campionato e soprattutto hanno messo in mostra un gioco coraggioso e a tratti spettacolare. Italiano si affida alla vena del capocannoniere Vlahovic che non ha alcuna intenzione di fermarsi, mentre Tudor conterà sul Cholito Simeone, altro bomber che sta attraversando una stagione di grazia.

Hellas Verona Fiorentina, le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Cetin, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara

Hellas Verona Fiorentina, i precedenti

Di 30 scontri in terra veronese, la Fiorentina ne ha vinti ben 14 con 9 pareggi e 7 vittorie dell’Hellas. Negli ultimi 7 incroci i viola hanno prevalso in 6 occasioni. L’unica (e ultima) vittoria scaligera in questa serie è datata due anni orsono con il gol decisivo di Di Carmine. Lo scorso anno finì 2-1 per gli ospiti con i gol di Vlahovic e Caceres.

Hellas Verona Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN e Sky Sport Calcio e Sky Sport.