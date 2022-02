Hellas Verona Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Divise da 6 punti in classifica, sia Hellas Verona, sia Udinese possono dirsi relativamente tranquille della loro posizione in classifica. L’Hellas si trova a 33 punti, al nono posto e con uno dei migliori attacchi del campionato (ha segnato più di Fiorentina, Juventus e Roma). Tudor sta preparando qualche scherzo alla sua ex squadra e il ritorno di Simeone (ma non quello di Caprari), potrebbe aiutarlo. Dall’altra parte c’è un Udinese a quota 27 punti che ha raccolto una fondamentale vittoria nell’ultimo match contro il Torino grazie al quale ha bloccato una crisi di risultati che durava da qualche tempo.

Hellas Verona Udinese, le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Lasagna; Simeone

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Walace, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

Hellas Verona Udinese, i precedenti

In 17 precedenti al Bentegodi tra le due squadre ci sono state 8 vittorie dell’Hellas, 7 pareggi e 2 affermazioni bianconere. Lo scorso anno gli scaligeri riuscirono a vincere di misura grazie alla rete di Favilli, mentre con lo stesso risultato l’Udinese si impose nella stagione 17/18, all’ultima giornata, con la rete di Barak, ora al Verona.

Hellas Verona Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN