Hornets, sfortunato Gordon Hayward che si infortuna ancora

Continua ad essere martoriata dagli infortuni l’esperienza NBA di Gordon Hayward, da poche settimane sotto contratto con gli Charlotte Hornets. Dopo essere partito da titolare nelle prime due uscite di pre-season dei suoi deve infatti arrendersi ad una frattura ad un dito della mano destra durante la sconfitta dei suoi per mano dei Toronto Raptors.

La franchigia, con la quale ha da poco sottoscritto un accordo della durata di quattro anni e dal valore complessivo di 120 milioni di dollari, ha raccontato come il rientro sarà valutato in base alla sopportazione del dolore del giocatore stesso.

Come detto, la storia recente di Hayward continua così ad essere colpita da vari problemi fisici, dalle entità disparate. L’esperienza ai Boston Celtics si era infatti aperta dopo soli 6 minuti con la nuova casacca con un infortunio terrificante che lo fermò per tutta la stagione 2017/2018. Dopo un’annata di ripresa fisica, ma anche mentale, è tornato su livelli migliori in quella 2019/2020, l’ultima spesa con gli ormai ex compagni, che non è stata comunque esente da diversi stop dovuti a varie noie fisiche. Tra un osso della mano sinistra rotto, un infortunio al piede ed una distorsione alla caviglia durante i playoffs di Orlando.

Gli Hornets esordiranno in stagione regolare il prossimo 23 dicembre, e l’auspicio è chiaramente quello di rivederlo al più presto sul parquet.