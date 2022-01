I Georgia Bulldogs sono i nuovi campioni NCAA

Vittoria della difesa ma anche un pò dell’attacco

I Georgia Bulldogs sono i nuovi campioni della NCAA al termine di un CFP National Championship spettacolare contro i campioni in carica degli Alabama Crimson Tide.

La partita è stata dura e combattuta, dominata per 3/4 da due difese di grande valore ben organizzate e ricche di talento, con il primo TD arrivato dopo oltre 40 minuti di gioco.

Nel primo tempo le due squadre si sono equivalse, concludendo il parziale con 9-6 per Alabama che non lascia spazio ad interpretazioni, ma nel secondo parziale la lotta si è fatta emozionante e le due contendenti hanno offerto le emozioni tipiche di un Championship giocato tra due rivali agguerrite.

Dopo un grave errore di Brice Young, intercettato da Christopher Smith, non sfruttato dai Bulldogs, i Crimson Tide hanno avuto la possibilità di allungare ma Jalen Carter ha bloccato il FG di Reichard tenendo in corsa Georgia.

Il pericolo scampato ha scatenato la reazione dei Bulldogs con il RB Cook e la giocata che probabilmente ha cambiato la partita, una corsa da 67 yards che ha trascinato Bennett e compagni in Red Zone, dove Zamir White ha trovato il TD del primo vantaggio Georgia.

Con un running game annullato dalla difesa di Georgia ed un gioco aereo orfano di Metchie e Williams, quest’ultimo infortunatosi nel primo tempo, gli uomini Saban hanno faticato a reagire e, forse, senza la complicità di Bennett non ci sarebbero riusciti.

Il QB di Georgia, infatti, è stato protagonista di un brutto errore, un fumble sulle 27 yards difensive, dopo aver subito in sacks di Harris, che ha regalato a Bryce Young la possibilità di riportare Alabama in vantaggio con il TD pass per il TE Cameron Latu.

Ancora una volta di svantaggio, gli uomini di Smart hanno trovato la forza per reagire e per vincere la partita, giocando gli ultimi 10 minuti di gara con rabbia e passione fuori dal comune.

Il protagonista assoluto è stato sicuramente il QB Bennett che ha punito la secondaria di Alabama, in particolare il CB Jackson, confezionando due TD pass per il WR Adonai Mitchell e per il TE Brock Bowers.

L’ultima emozione della partita l’ha offerta ancora una volta difesa dei Bulldogs con l’intercetto di Kalee Ringo riportato in TD per il punteggio definitivo di 33-18.

Per gli amanti della tattica e della difesa dura e pura è stato sicuramente un Championship spettacolare e piacevole che probabilmente ha premiato la maggiore fame agonistica di Georgia e del suo coaching staff.

I migliori giocatori della partita sono stati per Georgia il QB Bennett, il WR Mitchell, il TE Bowers, il DL Davis ed il LB Dean, mentre per Alabama grandi prestazioni dai due LB Harris e Anderson.