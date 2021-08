Il ciclismo sta conoscendo nel nostro paese un periodo molto positivo tanto che molti giovani sono intenti a leggere l’articolo dedicato alla storia di questa disciplina nel nostro paese. Ma chi sono stati i più grandi atleti italiani di questo sport? La risposta non è semplice visto che confrontare i risultati in diverse epoche storiche non è un’operazione così facile ma tra statistiche e sensazioni, abbiamo deciso di proporvi questi magnifici 5…

Fausto Coppi

Impossibile non citare Fausto Coppi tra i più grandi ciclisti italiani della storia. Recordman di Giri d’Italia vinti, (5 anche se il primato è condiviso), Coppi è stato anche il più giovane vincitore nella storia della corsa rosa ed il terzo più anziano di sempre, segno di una carriera lunga e straordinaria. Nel suo palmares ci sono anche 3 mondiali vinti con la nazionale, due su pista ed uno su strada, senza dimenticare anche due Tour de France vinti nel 1949 e nel 1952 a cui potremmo sommare pure molte classiche. Se pur non vogliamo mettere in ordine i 5 corridori presenti in questo articolo, di certo Coppi sarebbe stato il candidato principale alla prima posizione.

Gino Bartali

Dove c’è Coppi non può non esserci Bartali, probabilmente il più grande ciclista nella storia del nostro paese dietro soltanto proprio al suo rivale. Rivale ma non nemico con lo scambio di borraccia che è rimasto uno dei simboli più belli nella storia del ciclismo ma anche d’Italia visto che i due ciclisti rappresentavano anche due storie private e pubbliche molto differenti. Bartali nella sua carriera ha vinto tre corse rosa e due tour de France. Un palmares straordinario con molte altre vittorie e probabilmente se non ci fosse stato Coppi, i suoi trofei sarebbero stati decisamente molti di più.

Alfredo Binda

Con Alfredo Binda torniamo indietro di quasi 100 ma non si potrebbe non citare tra i ciclisti più forti nella storia. Insieme a Coppi (e a Merckx) è il ciclista ad aver vinto più giri d’Italia, cinque, e sempre come il ciclista piemontese ha vinto nei ori ai Mondiali. Da Commissario Tecnico della nazionale vinse l’oro mondiali su strada proprio con Coppi a Lugano nel 1953 e con Baldini a Reims nel 1958. Proprio le sue doti diplomatiche furono fondamentali per gestire la grande rivalità fra Bartali e Coppi, riuscendo decisamente nel suo obiettivo.

Felice Gimondi

Con Felice Gimondi facciamo un salto negli anni ’60 del ciclismo italiano, quando l’atleta bergamasco trionfò nelle principali competizioni mondiali: tre giri d’Italia vinti ed anche un Tour de France ed una Vuelta Spagnola. La sua carriera continuò anche nel successivo decennio con un trionfo inaspettato ai Mondiali di Barcellona nel 1973 che lo videro trionfare.

Quinta posizione condivisa

Se per i primi quattro nomi non ci sono molti dubbi, inserire il quinto nome è una impresa più complicata visto che in tanti potrebbero legittimamente ambire ad esserci. C’è Francesco Moser con i suoi tanti record e due mondiali vinti ma anche un solo Giro d’Italia nel suo palmares.

Ci sono Brunero e Magni con tre corse rosa vinte, Girardengo ed il record di vittorie alla Milano – Sanremo, il velocista Cipollini con il maggior numero di tappe vinte nella storia del Giro d’Italia. E poi Pantani, Saronni, Nibali… Insomma questa quinta posizione è per tutti i nomi appena citati!