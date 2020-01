I risultati della 21°giornata di Serie B

La ventunesima giornata di Serie B è giunta al termine, lasciandoci dei risultati davvero importanti in termine di classifica. Se infatti fino alla settimana scorsa la corsa al secondo posto sembrava essere entrata in una fase di stallo, ora qualcosa ha iniziato a muoversi, anche grazie alla vittoria, sul campo dell’Ascoli, del Frosinone. Vince ancora il Benevento, sempre più lanciato verso la Serie A. Ma vediamo tutti i risultati della 21°giornata di Serie B.

Perugia, Frosinone e Salernitana

Per queste tre squadre, sono arrivate altrettante vittorie davvero importanti. Il Perugia è tornato a vincere grazie al goal di Melchiorri. Il Frosinone è uscito vincitore dalla trasferta di Ascoli grazie al goal di Citro, mentre la Salernitana passa per 2-1 in casa contro il Cosenza.

Entella, Pisa e Empoli

Dopo le vittorie di Perugia, Frosinone e Salernitana, importanti sono stati i pareggi di Entella, Pisa e Empoli, che smuovono la classifica. L’Entella pareggia grazie al goal di De Luca e guadagna un buon punto contro una buona Cremonese. Il Pisa invece, dopo essere passato in vantaggio grazie al goal di Masucci, si è fatto rimontare dalla Juve Stabia in piena zona cesarini, al 95° minuto di gioco. A pareggiare è stato anche l’Empoli, che nella delicata sfida con il Chievo, in cui una delle due squadre con una vittoria si sarebbe potuta rilanciare, arriva un pareggio. A segnare il goal del vantaggio per i padroni di casa è stato Tutino, poi Meggiorini ha pareggiato per il Chievo in avvio di ripresa. Adesso cambia la classifica, con il Benevento che rimane saldo al primo posto, e il Frosinone che accorcia, portandosi a quattro lunghezze dal Pordenone, ancora stabile al secondo posto della classifica. Si complica invece la situazione dell’Empoli, che scende al 17° posto della classifica, con appena ventiquattro punti conquistati.