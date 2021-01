I Suns di Chris Paul ancora vittoriosi e ora in testa alla Conference

Non si ferma la corsa dei Phoenix Suns, che a cavallo tra la bolla di Orlando e l’inizio della stagione attuale hanno vinto 13 delle 14 ultime partite disputate. Gli ultimi a cadere per meno della compagine dell’Arizona sono stati i Denver Nuggets, per 106-103. Vittoria che, tra l’altro, vale ai Suns la vetta in solitaria della Western Conference, con un record di 5-1.

Ancora protagonisti i soliti Devin Booker e Chris Paul, che prima rischiano di sprecare il vantaggio costruito agevolmente durante l’incontro e poi lo chiudono nel finale. Doppia doppia per DeAndre Ayton, da 22 punti e 11 rimbalzi. Decisivo il canestro del 104-100 di CP3, arrivato nel momento più caldo della serata.

“Questo mostra la nostra resilienza.” ha commentato Paul, che anche ai Thunder era sempre stato più che incisivo nelle partite decise negli attimi conclusivi “Vogliamo imparare da queste situazioni, ma vogliamo anche vincere.”

CP3 lifts the @Suns to their 4th straight W! pic.twitter.com/1k5oStdEQw — NBA (@NBA) January 2, 2021

I Suns agganciano così meritatamente la vetta della Conference, dopo quanto di positivo fatto vedere negli ultimi mesi. Ora sarà interessante vedere quanto potrà durare un tale stato di grazia. Intanto nella nottata di domenica saranno subito attesi da un test che potrebbe più avanti valere una finale di Conference contro i Los Angeles Clippers, che rappresenterà uno spartiacque importante dopo le vittorie comunque convincenti e pesanti sulle altre pretendenti playoffs come Nuggets e Jazz.

Una cosa è certa, il gruppo è giovane ed arrembante, e Chris Paul ha dimostrato di avere le capacità per condurlo in alto.