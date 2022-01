I Tennessee Titans battuti dai Cincinnati Bengals salutano la corsa al Superbowl

Amara delusione per i Titans che pagano con una sconfitta la brutta serata di Tannehill e Downing

La delusione per un’occasione sperecata I Tennessee Titans deludono e perdono contro i Cincinnati Bengals e salutano la corsa al Superbowl, nonostante il vantaggioso seed n. 1 conquistato dopo una stagione travagliata e difficile.

Tanta la delusione nell’ambiente e tra i tifosi, con la percezione di aver sprecato una grande occasione e, soprattutto, una straordinaria prestazione della difesa, che ha tenuto in partita i Titans concedendo allo spumeggiante attacco dei Bengals solamente un TD in tutta la partita e segnando il record NFL di 9 sacks in una partita di playoff.

Purtroppo un Tannehill (3 intercetti) confuso ed impreciso e un Downing sempre più indecente, hanno bruciato il vantaggio territoriale concesso dalla defense. Inizio subito in salita per i Titans

Partita subito in salita per gli uomini Vrabel con l’intercetto lanciato da Tannehill al primo snap, ma Simmons (3 sacks e 3 tackles for loss) e la straordinaria DL dei Titans hanno respinto l’attacco dei Bengals limitandoli al FG di McPherson per il 3-0.

Con l’offense dei Titans che non è riuscita a reagire, nonostante un Julio Jones finalmente protagonista, a causa principalmente di un playcalling imbarazzante, e con l’offense dei Bengals che si schiantava contro la difesa diretta da un sontuoso Bowen, i primi 20 minuti di partita hanno visto solamente un altro FG di McPherson per il 6-0 Bengals.

Sul finale di primo tempo, però, si è acceso Derrick Henry che, con un drive fatto di tanto running game ed una ricezione strepitosa di A.J. Brown, ha trascinato i Titans al TD del pareggio purtroppo non sfruttato pienamente, con Vrabel che ha deciso di tentare la conversione da due punti, purtroppo, fallita.

Prima della fine del primo tempo i Bengals però si sono riportati in vantaggi con un altro FG di McPherson per il 9-6 con cui si è tornati negli spogliatoi. L’allungo dei Bengals e la rimonta dei Titans

Il secondo tempo è iniziato con un grande drive offensivo dei Bengals, forse l’unico della partita, con Burrow, Mixon, Chase e Higgins incontenibili, chiuso dal TD di Mixon per il 16-6 che ha portato i Bengals in vantaggio di due possessi, prima che la defense dei Titans tornasse a dominare il campo.

Sotto di 10 punti, la rimonta dei Titans è stata affidata al running game e un ottimo Foreman ha condotto i suoi compagni in RedZone con una corsa di 54 yards, purtroppo, vanificata da un altro brutto errore di Downing nel playcalling e, soprattutto, di Tannehill che, nell’eseguire un passaggio laterale su Rogers, si è fatto intercettare da Hilton, per quello che è sembrato il colpo del K.O., evitato dallo stesso Tannehill in tackle su Hilton.

Ancora una volta è la difesa che ha tenuto a galla gli uomini di Vrabel e restituito all’offense due possessi consecutivi, prima con un 3&out e, poi, con un intercetto, peraltro dubbio, di Hooker, possessi finalmente sfruttati dall’offense dei Titans, che prima hanno realizzato 3 punti con il FG di Billock e, poi, uno splendido TD pass di Tannehill per A.J. Brown, che ha riportato la partita in parità alla fine del terzo quarto. Le emozioni e gli errori del quarto finale

Nel momento decisivo e con l’inerzia della gara a favore, l’offense dei Titans si è smarrita tra la gestione imbarazzante di Downing e l’esecuzione pessima di Tannehill, sprecando due drive consecutivi per portarsi in vantaggio e il lavoro eccellente della OL e della difesa, che ha continuato a demolire l’OL dei Bengals costringendo Burrow alla resa costante ed al punt.

L’unico acuto è stato l’ennesimo big play di A.J. Brown, purtroppo, vanificato dall’offense che non è riuscita a chiudere prima un 3&1 e, poi, un 4&1 con una corsa del QB male eseguita.

L’ultimo possesso dei Titans, iniziato a 2:43 dal termine, è stato imbarazzante sotto tutti i punti di vista, dalla gestione del cronometro, al playcalling, all’esecuzione di Tannehill, e l’epilogo non poteva che essere dei peggiori: a 28 secondi dal termine Tannehill ha tentato un lancio su Westbrook nel tentativo di avvicinarsi al FG range, a discapito di una scelta più conservativa su Firkser per chiudere il down; la ricezione di Westbrook è stata sporcata dal CB Apple ed il lancio deviato è stato intercettato da Wilson con conseguente possesso Bengals sulle 47 yards difensive con 20 secondi sul cronometro.

Con una posizione di campo così vantaggiosa per Burrow è stato semplice trovare Chase e portare i Bengals in FG range concedendo a McPherson il quarto FG della partita, quello decisivo per il 19-16 finale. Il futuro dei Titans tra dubbi e certezze

La brutta sconfitta lascia tanti punti interrogativi in casa Titans e nella prossima off-season tante saranno le questioni da affrontare per JRob e Vrabel.

Ancora una volta la gestione dell’offense è stata inadeguata e non è chiaro per quale motivo nonostante la presenza di due running back forti e dominanti, ci si sia limitati ad appena 24 corse, peraltro, contro una difesa che soffriva il running game.

Inoltre molti dubbi sorgono sulla effettiva capacità di Tannehill di incidere nelle partite importanti ma, soprattutto, di non incidere negativamente.

La nota positiva è ancora una volta una grandissima difesa, sia a livello di coaching staff che di giocatori, con Simmons, Autry, Dupree, Landry, Cunningham, Long e Byard eccellenti.