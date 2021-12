Dominio Titans e difesa sempre più dominante I Tennessee Titans tornano alla vittoria battendo i Jacksonville Jaguars, con un clean sheet che mancava dal 2018 (17-0 contro i New York Giants), il quarto della Titans-ERA ed il diciassettesimo della storia della franchigia.

Partita dominata dalla difesa dei Titans che concede le briciole a Lawrence e compagni (4 intercetti, 3 sacks, 5 tackles for loss, 9 passaggi deviati e sole 8 rushing yards) mentre l’offese si limita a gestire la partita evitando errori e turnovers. Primo tempo con i Titans subito in controllo del match

La partita è iniziata con i Titans molto brillanti guidati da un Tannehill convincente e ordinato che ha ritrovato Julio Jones, uno dei suoi migliori targert: tre drives consecutivi in zona punti che hanno portato al vantaggio di 10-0 grazie al TD run di D’Onta Foreman e ad un FG di Bullock, che ne aveva fallito uno da 47 yards.

I Jaguars non sono riusciti a reagire, complice una OL che ha subito l’aggressività di Simmons, Autry e Landry, straordinari nel portare pressione al QB forzandone le giocate, ed in running game incapace di superare il muro elevato dalla ritrovata coppia Brown-Evans. La difesa dei Titans si esalta e Lawrence svanisce

Chiuso il primo tempo sul 10-0, nel secondo tempo i Titans hanno continuato a seguire il canovaccio del primo con una difesa dominante ed un attacco ordinato ma privo di guizzi, anche a causa di una disastrosa OL (4 sacks e 5 tackles for loss), mentre i Jaguars hanno iniziato a collezionare turnovers (alla fine saranno quattro gli intercetti subiti!).

Pronti e via ed è arrivato l’intercetto di Evans, purtroppo non sfruttato dall’offense, e dopo un altro drive spettacolare della difesa, Tannehill è riuscito a sfruttare un buon momento dei suoi TE, Firkser e Swaim, per trascinare la squadra fino in end-zone, dove ha trovato il suo sesto TD run stagionale, per il 17-0 che ha praticamente chiuso la partita con ancora 20 minuti da giocare.

Con Lawrence costretto a forzare le giocate per tentare la rimonta, la secondaria dei Titans ha banchettato sull’offense dei Jaguars, modesta e priva di top player, con Fulton, Molden e Byard praticamente insuperabili.

Brown, Fulton e Skrine hanno messo a segno tre intercetti in quattro drive (fantastico quello di Brown) e solo un attacco ancora troppo rimaneggiato non ha concesso agli uomini di Vrabel un risultato ancora più netto. Il FG di Bullock ad un minuto dalla fine è stato l’ultimo lampo di una partita mai in discussione. Vittoria fondamentale per i Titans ma i problemi sono ancora tanti

La vittoria contro i Jaguars interrompe la striscia di sconfitte in casa Titans e riconsegna alla squadra anche un po’ di tranquillità in vista del finale di stagione anche grazie ai recuperi di Julio Jones, McNichols, Nate Davis e Rashaan Evans.

Come già anticipato non è tutto oro quello che luccica e, se la difesa ha dominato nonostante le assenze, l’offense non è stata brillante lasciando tanti dubbi. L’OL è stata imbarazzante ed anche la gestione Downing non è stata convincente, con chiamate insensate, poco equilibrio tra running game e passing game, ed una pessima gestione del clock. Le assenze sono ancora tante e qualche attenuante bisogna concederla, però, ci stiamo avvicinando al momento clou della stagione e gli errori in questa fase devono essere ridotti al minimo.