l’incredibile storia di Ian McKinley diventa film

La storia di Ian McKinley, il numero dieci della Benetton Rugby divenuto il primo atleta monocolo nella storia del rugby internazionale con la maglia dell’Italia, diventa un film. ‘Look Beyond’, di Aurora Production, è il documentario sull’apertura irlandese dell’Italia disponibile per tutti gli utenti italiani dal prossimo 18 maggio in esclusiva Amazon Prime dopo essere stato distribuito all’inizio del mese in Irlanda e nel Regno Unito.

Ian McKinley domenica 17 sui canali FIR

Per lanciare il documentario sulla propria incredibile carriera, dal ritiro precoce dopo la perdita dell’occhio per un incidente di gioco, passando per il rientro in campo sino al debutto internazionale con l’Italia nel novembre 2017, nella vittoria contro le Fiji al “Massimino” di Catania, Ian McKinley sarà ospite dei canali social della FIR domenica 17 alle 19 per ripercorrere insieme agli appassionati italiani un viaggio senza precedenti nella storia del nostro sport.