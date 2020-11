Ibra dopo l’ennesimo rigore fallito: “I prossimi li lascio tirare a Kessie”

I numeri degli ultimi rigori calciati da Zlatan Ibrahimovic sono da horror (tre penalty falliti sugli ultimi quattro calciati). Come riportato da OptaPaolo lo svedese è diventato uno dei giocatori dei top-5 campionati europei 2020/21 con più errori dal dischetto considerando tutte le competizioni (tre).



3 – Zlatan #Ibrahimovic è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 con più errori dal dischetto considerando tutte le competizioni (tre). Impreciso.#MilanHellasVerona — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2020

Al termine delle sfida pareggiata contro l’Hellas Verona, Zlatan Ibrahimovic ha commentato cosi il rigore fallito: “Un pareggio oggi non va bene, abbiamo avuto tante occasioni. Ho sbagliato il rigore, il prossimo mi sa che lo lascio a Kessie. L’importante è non perdere o perdere la fiducia, altrimenti si va avanti. Vogliamo vincere tutte le partite, è ovvio. Arrabbiato? Ce l’avevo con me stesso, quando la fatica entra in testa non sei al 100%”