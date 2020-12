Niente rientro per Zlatan Ibrahimovic, si allungano i tempi di recupero

In molti speravano di ritrovare Zlatan Ibrahimovic arruolabile, ma il rientro dello svedese si allunga. Domani previsi nuovi esami, si proverà a recuperarlo in anticipo ma nessuno ha voglia di forzare i tempi e rischiare pericolose ricadute. Quasi certo il forfait nelle sfide contro Benevento e Juventus. Intanto ufficiale la presenza dello svedese come ospite al prossimo festival di Sanremo.

IL COMUNICATO DEL MILAN SULLA PRESENZA DI IBRA AL FESTIVAL

In merito all’annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità.

Ancora lavoro differenziato per Samu Castillejo che deve fare i conti con un indurimento al flessore rimediato nel finale della gara con la Lazio: coi giallorossi lo spagnolo non ci sarà, da valutare per la Juventus.